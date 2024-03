«Superman: Legacy» bekommt einen neuen Titel

Kino-News

Produzent und Regisseur James Gunn enthüllte den Namen «Superman» am ersten Drehtag.

Eigentlich sollte das neue DC Universe mit dem Spielfilm «Superman: Legacy» starten, doch am ersten Drehtag nannte Mastermind James Gunn den Spielfilm inum. "Ich bin überglücklich, dass wir heute, am 29. Februar, den Beginn der Dreharbeiten zu «Superman» bekannt geben können, der zufällig und ungeplant Supermans Geburtstag ist", schrieb Gunn zu einem Foto, das eine Nahaufnahme seiner Version des Superman-Kostüms zeigt."Als ich den ersten Entwurf des Drehbuchs fertigstellte, nannte ich den Film «Superman: Legacy». Als ich den endgültigen Entwurf abschloss, war es klar, dass der Titel «Superman» lauten würde", fügte er hinzu. "Wir machen uns im Juli 2025 auf den Weg zu Ihnen." Bisher wird der 11. Juli 2025 als Starttermin von Warner Bros. anvisiert.Der aus Ryan Murphys Serien wie «Hollywood» bekannte David Corenswet spielt den gleichnamigen Superhelden an der Seite von Emmy-Preisträgerin Rachel Brosnahan als Lois Lane in «The Marvelous Mrs. Maisel». Als Supermans berüchtigter Bösewicht Lex Luthor ist Nicholas Hoult zu sehen, zu Gunns Besetzung gehören außerdem Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillon (Guy Gardner), Isabela Mercad (Hawkgirl) und viele mehr.