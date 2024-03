Sky-Serie «The Tattooist Of Auschwitz» geht nach Spanien

International

Die Koproduktion mit Jonas Nay in der Hauptrolle hat zahlreiche Käufer gefunden.

All3Media International gab bekannt, dass die Sky und Peacock Original Seriein Spanien von Movistar Plus+, dem Fernsehabonnementdienst von Telefonica, erworben wurde, der exklusive und hochwertige Inhalte in der Region anbietet. Die Serie wird von Synchronicity Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios und All3Media International produziert.Die sechsteilige, limitierte Dramaserie mit Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak und Jonas Nay in den Hauptrollen basiert auf dem internationalen Bestseller-Roman von Heather Morris, der von der wahren Geschichte von Lali und Gita Sokolov inspiriert ist, die sich während des Holocausts im Zweiten Weltkrieg im Konzentrationslager Auschwitz kennenlernten.Ismael Calleja, Alliances & Partnerships Executive Director bei Movistar Plus+, sagte: "Wir bei Movistar Plus+ sind sehr engagiert, erstklassige Inhalte wie diese inspirierende Geschichte mit einer so bemerkenswerten Besetzung zu erwerben, und Bestseller-Verfilmungen sind sicherlich eine Garantie für die Aufmerksamkeit. Es ist eine große Genugtuung, mit großartigen Partnern wie All3Media International zusammenzuarbeiten."Debra Bergg, VP Sales Iberia and Italy bei All3Media International, kommentierte: "Movistar Plus+ ist dafür bekannt, den spanischen Zuschauern exklusive, qualitativ hochwertige Inhalte zu bringen, und ist ein hervorragender Partner, um die kraftvolle Adaption des Bestsellers von Heather Morris durch Synchronicity Films dem Publikum in der gesamten Region nahezubringen."NBCUniversal Global TV Distribution und All3Media International sind gemeinsam für den internationalen Vertrieb der Serie verantwortlich. SkyShowtime hat die Rechte für Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Schweden erworben. Die Serie wird ab dem 2. Mai auf Sky Atlantic und dem Streamingdienst NOW in Großbritannien und Irland, Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz, Peacock in den USA und Stan in Australien zu sehen sein.