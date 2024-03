Weiterer Sendeplatz für «Waffenschmiede»-Wettkämpfe

TV-News

Kabel Eins Doku strahlt die Show jetzt auch am Montagabend aus.

Am Montag, den 11. März 2024, setzt ProSieben Fun die Factal-Showmit neuen Folgen am Vorabend fort. Eine Woche später wandert das Format auch in die Primetime und ist fortan zwischen 20.15 und 21.45 Uhr zu sehen – dann aber nicht im Pay-TV, sondern im Free-TV bei Kabel Eins Doku. Die erste Primetime-Folge heißt „Die Sodegarami“.In diesem Wettkampf stellen vier professionelle Waffenschmiede ihr Können auf die Probe. In jeder Folge wartet eine neue Herausforderung auf die Kandidaten. Die Kamera ist dabei, wenn die Waffen hergestellt und eingesetzt werden. Der Sieger wird von einer Expertenjury bestimmt und kassiert ein scharfes Preisgeld.Im Anschluss setzt Kabel Eins Doku auf. Die Free-TV-Premiere stammt von 72 Films und wurde von All3Media vertrieben. Jeff Bezos gilt als einer der reichsten Männer der Welt. Er ging mit der Idee ins Netz, einen Online-Shop auf die Beine zu stellen, der alles verkauft. Elon Musks Anfänge in der Tech-Welt sind holprig, doch auch er arbeitet unermüdlich an seinem Aufstieg, und seine revolutionären Gedanken bringen ihm schon bald den gewünschten Erfolg ein.