Laurence Fishburne spielt Mandela

TV-News

Anlässlich des Endes der Apartheit zeigt History eine Miniserie.

Vor dreißig Jahren endete die Apartheid in Südafrika. Bei den ersten demokratischen Wahlen vom 26. bis 29. April 1994 wurde Nelson Mandela, die Ikone des südafrikanischen Freiheitskampfes, zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt. Anlässlich der historischen Wahl vor 30 Jahren zeigt The HISTORY Channel am Freitag, 26. April 2024, ab 20.15 Uhr die sechsteilige Event-Seriemit Laurence Fishburne als Nelson Mandela.Die Produktion aus dem Jahr 2017, inszeniert vom Emmy-prämierten Regisseur Kevin Hooks («Prison Break»), basiert auf Mandelas Büchern „Conversations with Myself“ und „Nelson Mandela: By Himself“ und erzählt die bewegende Geschichte Nelson Mandelas von seiner Kindheit über seine jahrzehntelange Gefangenschaft bis hin zu seiner Zeit als Präsident und der bahnbrechenden Errungenschaft von Gleichberechtigung und Demokratie in Südafrika. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Mandelas Freundschaften, persönlichen Beziehungen, politischen Allianzen und der Beziehung zu zwei Männern, die ihm in seinen schwersten Stunden und während seiner größten Triumphe zur Seite standen: Oliver Tambo und Walter Sisulu, die in «Madiba» von Orlando Jones und David Harewood verkörpert werden. Neben Fishburne, Jones und Harewood sind Michael Nyqvist als Hendrik Verwoerd, Terry Pheto als Winnie Mandela, Jason Kennett als Joe Slovo, Kate Liquorish als Ruth First, Hlomla Dandala als Govan Mbeki, Meren Reddy als Ahmed Kathrada, Deon Lotz als Präsident de Klerk und Andre Jacobs als Kobie Coetzee in der Serie zu sehen.Als Drehbuchautoren waren Paul Webb, Jane Maggs, Janine Eser und Kathleen McGhee-Anderson für «Madiba» verantwortlich. Die Serie wurde von Blue Ice Pictures (Kanada) und Out of Africa Entertainment (Südafrika) in Zusammenarbeit mit Leftbank Pictures und Cinema Gypsy Productions (Großbritannien) produziert. Als ausführende Produzenten fungierten Lance Samuels, Daniel Iron, Neil Tabatznik, Steven Silver, Andy Harries und Loretha Jones.