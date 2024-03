«Goodbye Deutschland!» bleibt über der Million-Marke

Quotennews

Auch kleine Siege muss man feiern. Die dritte Ausgabe «Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt» holt sich zum zweiten Mal mehr als eine Million Zuschauer.

Am 16. Februar durfte VOX uns auf Ko Samui zu Daniel Hauler mitnehmen, das Interesse fürwar zunächst am Freitagabend mit 0,91 Millionen Zuschauern nicht überragend, wenn auch 0,40 Millionen Umworbene durchaus gefielen. Es wurde besser, am folgenden Freitag ging es um Levka und Sabrina, die sich in Männer aus fernen Ländern verlieben. Die Reichweiten schnellten auf 1,03 und 0,51 Millionen hoch - damit waren plötzlich auch die Marktanteil von 4,0 und vor allem 9,2 Prozent richtig überzeugend. Doch wie es immer so ist, ein kurzes Hoch begeistert nur bedingt, also vorerst keine große Euphorie.Nach dem gestrigen Freitag könnte das bereits anders aussehen. Die dritte Freitags-Ausgabe vonnimmt uns mit zu Sarah Arnold und ihrem Massai-Partner, die gemeinsam mit den Kindern nach Tansania zurückkehren. Das Ziel: Ferienhäuser vermieten und Safaris anbieten. Das Interesse lässt in marginalem Maße nach, es verweilen 1,01 Millionen Zuschauern bei VOX, der Marktanteil bleibt mit 4,0 identisch zur Vorwoche. Zwei aufeinander folgende Freitage mit mehr als einer Million Zuschauer, das passierte zuletzt im Frühjahr 2023, genau vor einem Jahr.Noch erfreulicher wird die Leistung der Zielgruppe sein. Mit 0,51 Millionen Werberelevanten hält die rote Kugel die komplette Reichweite der Vorwoche, damit steigt der Marktanteil auf hell scheinende 9,7 Prozent. Einen besseren Marktanteil holte «Goodbye Deutschland!» an einem Freitag in der Primetime noch nie.