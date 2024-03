Primetime-Check

Spielfilm oder Serie? Die Qual der Wahl zwischen «Let's Dance» oder «James Bond» - und dann gibt es noch «Kiwis große Partynacht»! Am Ende gewinnt aber eh der ZDF-Krimi! Oder?

Erfreulich war das Ergebnis in beiden Zuschauergruppen für das ZDF und den Krimi «Der Staatsanwalt», den sich 5,70 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Die Marktanteile wurden auf 22,2 Prozent bei allen und 7,4 Prozent bei den Jüngeren beziffert. «Letzte Spur Berlin» kam im Anschluss ab 21:15 Uhr auf 5,01 und 0,36 Millionen Zuschauer sowie auf Marktanteile von 19,9 und 6,6 Prozent.Das Erste startete mit «Großstadtförsterin» in den Abend und verzeichnete 3,16 Millionen Zuschauer und 12,3Prozent. Die «Tagesthemen» fuhren ab 21:45 Uhr 2,16 Millionen und 9,3 Prozent ein. Beim jungen Publikum fielen die Verluste weniger deutlich aus. Von 0,27 Millionen Zuschauern ging es runter auf 0,25 Millionen, sodass der Marktanteil von soliden 5,1 auf 4,9 Prozent sank.Standesgemäß lief es für den ProSieben-Filmabend mit «James Bond 007 - Diamantenfieber». Der Streifen von 1971 erzielte bis 22:50 Uhr 1,02 und 0,33 Millionen Zuschauer sowie eine Zielgruppen-Quote von 6,4 Prozent. Insgesamt waren 4,2 Prozent drin. «Kiwis große Partynacht» spülte diesmal nur 0,71 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , der Bällchensender schaffte ausbaufähige 3,2 Prozent Marktanteil bei den unter 50-Jährigen. Bei Kabel Eins lief «Navy CIS» mit gleich vier Folgen. Die ersten beiden verfolgten 0,52 und 0,56 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe konnten 1,9 und 1,8 Prozent erreicht werden.Gewinner bei den Privatsendern wurde RTL mit «Let's Dance», das 3,86 Millionen Zuschauer verfolgten. In der Zielgruppe durfte sich Daniel Hartwich und Victoria Swarovski über 24,4 Prozent Marktanteil freuen. «Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt» war für 1,01 Millionen VOX-Zuschauer interessant, die dem Kölner Sender 4,0 Prozent bescherten. «Bad Boys - Harte Jungs» lockte 0,68 und 0,36 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI . Der Grünwalder Sender bewegte sich mit 2,7 und 6,9 Prozent im Mittelfeld.