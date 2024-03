ZDF findet Sendetermin für neue Herzkino-Reihe mit Felicitas Woll

TV-News

Im April weht «Neuer Wind im Alten Land» am Sonntagabend. Woll spielt darin eine Starjournalistin, der falsche Quellen die Karriere ruinieren.

Das ZDF wird die neue Film-Reihe, die im vergangenen Herbst für den „Herzkino“-Sendeplatz am Sonntagabend produziert wurde, im April auf die Bildschirme schicken. Am 21. April feiert Felicitas Woll ihr Debüt als Starjournalistin, die für die größten Medienhäuser der Welt gearbeitet hat, mitten im Leben aber nochmal einmal ganz von vorne anfangen muss. Eine Woche später, 28. April, ist der zweite 90-MInüter geplant. Beide Filme stehen bereits ab Samstag, 13. April, in der ZDFmediathek auf Abruf bereit.Die Geschichte setzt ein, nachdem falsche Quellen für einen Skandal-Artikel Wolls Charakter zum Verhängnis wurden. Ihr Name in der Branche ist daraufhin kaputt. Sie findet bei dem Lokalblatt ihres Heimatortes Unterschlupf – und privat bei ihren Eltern. Für ihren ersten Zeitungsartikel eckt die engagierte Reporterin im Dorf an, sogar bei ihrer eigenen Schwester. Doch die Wege führen sie auch zu einem Obstbauern, der früher einmal eine wichtige Rolle in ihrem Gefühlsleben spielte. Neben Felicitas Woll übernahmen unter anderen Hildegard Schroedter, Volker Meyer-Dabisch, Anne Roemeth und Steve Windolf weitere Rollen.Kirsten Peters und Gerlind Becker lieferten die Drehbücher der beiden Auftaktfilme, die von Esther Gronenborn inszeniert wurden. «Neuer Wind im Alten Land» ist eine Produktion von Real Film Berlin, als Produzent fungierte Jakob Krebs.