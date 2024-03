«Let's Dance» überzeugt mit erster Ausgabe

Quotennews

Nach dem klassischen «Wer tanzt mit wem?»-Abend startet RTL gestern "richtig" in die 17. Staffel.

Es war alles angerichtet. Der Kennenlern-Abend,, lief mit 3,98 Millionen Zuschauern und 1,18 Millionen Umworbenen regelrecht exzellent, die Marktanteil von 16,9 und 22,8 Prozent zeigten ein durchweg positives Bild. Zum gestrigen 1. März startete dann aber doch die 17. Staffel vonso "richtig". Und im ersten Moment könnte man rein nach den Reichweiten ein kleines Minus verzeichnen. Insgesamt verfolgten den ersten Tanz-Abend "nur noch" 3,86 Millionen Zuschauer, die Zielgruppe verlor gleichermaßen marginal Umworbene und landete bei 1,13 Millionen Werberelevanten.Doch der Blick auf die Marktanteile zeigt das wahre Bild der ersten Ausgabe «Let's Dance» im Jahr 2024. Von 16,9 Prozent steigt der Anteil auf starke 18,3 Prozent, die Zielgruppe steigert sich von 22,8 auf grandiose 24,4 Prozent. Selbst mit dem Blick auf die reinen Zahlen ist RTL der mit Abstand erfolgreichste private Sender am gestrigen Tag, bei den 14- bis 49-Jährigen holt der Köln-Sender gar die beste Reichweite mit Blick über alle Sender. Bleibt nur die Frage offen, was nun Moderatorin Victoria Swarovksi mit der an Kollege Hartwich überreichten Karotte wirklich schon so alles gemacht hat.Dasim Anschluss ab 00:15 Uhr hielt die Reichweite noch bei exzellenten 1,86 Millionen Zuschauern, exzellent hier eher im Kontext der Uhrzeit. Der Marktanteil von 19,4 Prozent gefiel zweifelsfrei, die Zielgruppe blieb bei 15,7 Prozent erfolgreich. Hier fiel die Reichweite auf 0,37 Millionen Umworbene.