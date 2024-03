WDR und arte zeigen «Bittere Früchte»

TV-News

Die Dokumentation zeigt Migranten in Italien, die ohne Strom und Wasser leben.

Am Donnerstag, den 14. März veröffentlicht die ARD Mediathek die Koproduktionim Auftrag des Westdeutschen Rundfunks und des deutsch-französischen Kulturkanals arte . Die lineare Fernsehpremiere findet am Dienstag, 19. März, um 21.45 Uhr auf arte statt, Das Erste zeigt den Film am Montag, 25. März, um 23.35 Uhr.Das ganze Jahr über landen Obst und Gemüse in unseren Einkaufskörben. Die Lieferketten basieren jedoch oft auf der Ausbeutung von Erntehelfern und landwirtschaftlichen Betrieben. Schritt für Schritt verfolgt die Dokumentation den Weg von Obst und Gemüse vom Einkaufswagen bis zu den verschiedenen Anbauflächen in ganz Europa. Die komplette Lieferkette eines Systems, das die menschenverachtende Ausbeutung von Erntehelfern, aber auch von landwirtschaftlichen Betrieben einschließt, wird offengelegt. Die aggressive Preispolitik der Supermarktkonzerne, ihr „Tiefstpreisversprechen“, hat eine moderne Form der Sklaverei in Europa etabliert.Ein Beitrag der Berlin Producers Media im Auftrag des WDR , in Zusammenarbeit mit ARTE, Neda Films Griechenland und SP-I Films Portugal, gefördert von Creative Europe und dem Journalistenfonds Europa.