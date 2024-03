«Germanys Next Topmodel» verliert 150.000 Werberelevante

Quotennews

Im Anschluss an die Reality-Show hatte die ehemalige Teilnehmerin Gina-Lisa weiterhin Probleme, die Zuschauer an sich zu binden.

Die Premiere vonerreichte vor zwei Wochen 2,04 Millionen Zuschauer, vor acht Tagen schalteten 1,67 Millionen Menschen ab drei Jahren ein und nun erzielte die Redseven-Produktion 1,62 Millionen Zuschauer und schnappte sich einen Marktanteil von guten sieben Prozent. Am Donnerstagabend stand die dritte Runde des offenen Castings in Berlin an und weiterhin standen Modedesignerin Jasmin Erbas und Jean Paul Gaultier mit Heidi Klum vor der Kamera. 0,87 Millionen Umworbene (Vorwoche: 1,02 Millionen) sahen, wer in den Flieger nach Teneriffa einsteigen durfte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf sensationelle 17,5 Prozent.Ab 23.05 Uhr teilte Gina-Lisa Reality-Sternchen Flocke mit, dass er nicht der Einzige ist, der die Reality-Darstellerin heiraten möchte. Die Showerreichte lediglich 0,38 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, 0,15 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Marktanteile beliefen sich auf 3,1 und 6,0 Prozent. Die zweite Folge, die ab 23.45 Uhr gesendet wurde, zeigte Gina-Lisas Familie mit den potenziellen Heiratskandidaten. 0,20 Millionen Menschen blieben wach, das bedeutete einen Marktanteil von 2,4 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,09 Millionen ermittelt, das bedeutete 4,9 Prozent.Das Magazinstellte Paul Kramer vor, der in den vergangenen fünf Jahren verschiedene Snack- und Getränkeautomaten aufbaute und betreibt. Inzwischen hat er sein Unternehmen zur Franchise ausgebaut. Das ließen sich 0,74 Millionen Zuschauer am ProSieben-Vorabend nicht entgehen. Der Sender holte 3,3 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe fuhr die Sendung 0,32 Millionen und acht Prozent ein.