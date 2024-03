«Food Paradise» soll Sport anschieben

TV-News

Die Factual-Serie von Discovery läuft bei ProSieben Maxx als Deutschlandpremiere.

Am Sonntag, den 10. März 2024, startet bei ProSieben Maxx . Das Format startet mit der Folge „Bombastische Burger“ und wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika vor etwa dreieinhalb Jahren aufgezeichnet. Die Episoden der Factual-Show sollen sonntags um 19.10 Uhr laufen.«Food Paradise» ist auf der Suche nach dem besten Burger der USA: In Las Vegas bereitet Küchenchef Vic Vegas im "Black & Blue-Diner" saftige Leckerbissen wie den "French Toast Burger" zu. Auch in Charlotte, North Carolina, werden Burger-Liebhaber glücklich. Bei "Bang Bang Burgers" gibt es kreative Köstlichkeiten wie den "Wasabi Mashed Potato Burger".ProSieben Maxx startet mit der 20. Staffel der Sendung, die von Prometheus Entertainment für den Travel Channel produziert wurde. Im Anschluss strahlt die Fernsehstation aus Unterföhring Live-Sport aus: Erst sind die Milwaukee Bucks bei den Los Angeles Clippers (Basketball), dann duellieren sich die Arizona Coyotes gegen die Chicago Blackhawks (Eishockey).