Alles nur «Greenwashed»?

TV-News

ZDF-Umweltreporter Andreas Stamm eine hat eine dreiteilige Reihe gedreht.

Die neue dreiteilige Dokumentationfeiert ab Donnerstag, den 4. April 2024, ab 09.00 Uhr in der ZDFmediathek Premiere. Die Dokumentation läuft am Sonntag, den 7. April 2024, ab 15.45 Uhr im ZDF . Bewegte Zeiten Filmproduktion GmbH stellte die Reihe her, Farah M’haimdat und Leonie Sontheimer schrieben das Skript.Was ist eine gute Idee und was ist Greenwashing? Die Dokureihe «Greenwashed?» begleitet Umweltreporter Andreas Stamm auf einer Recherchereise durch die Konsumwelt. Die Reihe liefert Hintergründe zur Klimakrise und daraus folgenden Umweltproblemen. Sie bietet Orientierung und zeigt Lösungen auf.„Mit mir bekommt die Umwelt- und Klimaberichterstattung des ZDF ein Gesicht“, sagt Stamm. „Ich bin der erfahrende, lernende, staunende Reporter. Einer, der sich seine Expertise in diesem weiten Themenfeld dort aneignet, wo er recherchiert und von wo er berichtet. In meiner Rolle möchte ich ganz nah dran sein und einer Fragestellung anpackend auf den Grund gehen. Dabei bündeln wir im gesamten Team der Umweltredaktion die aktuelle und hintergründige Berichterstattung linear in unterschiedlichen ZDF-Formaten, in der ZDFmediathek und in den sozialen Medien.“