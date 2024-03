Paramount+ setzt auf «Beyond the Aggressives: 25 Years Later»

US-Fernsehen

Der neue Dokumentarfilm soll am Samstag, den 30. März, Premiere feiern.

Der Pay-TV-Sender Showtime hat bekannt gegeben, dassvon Regisseur Daniel Peddle am Samstag, den 30. März im Rahmen des Programms Paramount+ with Showtime ausgestrahlt wird und an diesem Tag um 21.00 Uhr auf Showtime Premiere feiert. Der Film, der bei den diesjährigen GLAAD Media Awards in der Kategorie „Outstanding Documentary Feature“ nominiert wurde, ist die Fortsetzung von Peddles bahnbrechendem Film «The Aggressives» aus dem Jahr 2005, der am 5. März als Streaming und On-Air-Premiere auf Paramount+ gezeigt wird.«Beyond the Aggressives: 25 Years Later» nimmt vier der Protagonisten aus dem Dokumentarfilm «The Aggressives» wieder auf und beleuchtet, was sich seit der Entstehung des ersten Films in ihrem Leben getan hat: Transmaskuline People of Color, die bei ihrer Geburt als Frauen geboren wurden. Die inzwischen berühmten Kisha, Trevon, Octavio und Chin sind zurück und erzählen von ihren Triumphen und Herausforderungen, darunter die Verfolgung ihrer künstlerischen Träume, das Überleben der ICE-Haft, die Wiedervereinigung mit entfremdeten Kindern, die Entscheidung, eine eigene Familie zu gründen, und die Suche nach einer geschlechtergerechten Gesundheitsversorgung. Durch die Stimmen der heutigen queeren BIPOCs, die sich von «Beyond the Aggressives: 25 Years Later» repräsentiert und inspiriert fühlten, zeigt der neue Film auch, wie sehr sich die Sprache, Kultur und Sichtbarkeit der Transgender-, Non-Binary und Gender-Non-Conforming-Community entwickelt hat und untersucht die vielen Komplexitäten von Geschlechtsidentität, -erwartungen und -ausdruck. Diese intimen Geschichten und unterschiedlichen Zeugnisse geben einen überzeugenden Einblick in die Erfahrungen von Queers und zeichnen ein bewegendes Porträt von vier Pionieren.Der Film wurde von Daniel Peddle inszeniert und von Wellington Love mit Robert A. Maylor, Tiq Milan, Stephen Friedman, Jacqueline Woodson, Kristen Wolf und Gerald Herman produziert. Der Film wurde von Yvette Wojciechowski geschnitten, die Kamera wurde von Daniel Peddle und Jeanny Tsai geführt und die Musik wurde von Aidan Salier komponiert.