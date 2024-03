Grünes Licht für neue «BMF»-Staffel

US-Fernsehen

Die neue Staffel startet erst am 1. März, dennoch will Starz mehr Folgen.

Starz gab die Verlängerung der vierten Staffel seiner Hit-Dramaseriebekannt. Die Ankündigung erfolgt vor der Premiere der dritten Staffel des fesselnden Kriminal- und Familiendramas am Freitag, 1. März, um Mitternacht. Auf Starz wird die Serie um 20:00 Uhr in den USA und um 21:00 Uhr in Kanada ausgestrahlt. Die Produktion der vierten Staffel soll in diesem Frühjahr in Atlanta, GA, beginnen. «BMF» ist eine der größten Serien von Starz und konnte seine Zuschauerzahlen von Staffel zu Staffel auf durchschnittlich 10,6 Millionen Multiplattform-Zuschauer pro Folge steigern."Die Fans können nicht genug bekommen von der Geschichte, die BMF schreibt", sagte Kathryn Busby, President of Programming bei STARZ. "Wir freuen uns, mit der Arbeit an einer neuen Staffel zu beginnen, die die mutige Erzählung der Legende der Flenory-Brüder fortsetzen wird, die bei unseren Zuschauern so großen Anklang gefunden hat."«BMF» wird von Curtis "50 Cent" Jackson über seine Produktionsfirma G-Unit Film and Television (Executive Producer des «Power»-Universums) produziert, zusammen mit dem Schöpfer, Executive Producer und gebürtigen Detroiter Randy Huggins («Star») und der Showrunnerin und Executive Producerin Heather Zuhlke («Power»). Anthony Wilson und Anne Clements fungieren ebenfalls als Executive Producer der Serie. «BMF» wird von Jacksons Produktionsfirma G-Unit Film and Television in Zusammenarbeit mit Lionsgate Television für STARZ produziert.