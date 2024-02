sixx holt «Supergirl»

TV-News

Die Superhelden-Serie mit Melissa Benoist wandert nach vier Jahren ins Free-TV.

Rund dreieinhalb Jahre nach der Erstausstrahlung der fünften-Staffel bei The CW und der Deutschlandpremiere bei ProSieben Fun , haben die Programmverantwortlichen bei sixx zwischen den zahlreichen Factual-Shows und Serien-Wiederholungen einen Platz gefunden, auf dem die fünfte-Staffel als Free-TV-Premiere laufen kann.«Supergirl» löst am Mittwoch, den 20. März, die Serie «9-1-1 Notruf L.A.» ab. Der Auftakt der fünften Staffel trägt den Namen „Der Preis der Wahrheit“. Zum Auftakt strahlt sixx gleich drei der insgesamt 19 Episoden aus, die mit Melissa Benoist als Superheldin besetzt sind. Das Medienunternehmen aus Unterföhring hüllt sich noch in Schweigen, wann die sechste Staffel im frei-empfangbaren Fernsehen läuft.Nachdem Lena die geheime Identität von Kara Danvers von ihrem Bruder Lex Luthor erfahren hat, bevor sie ihn tötet, kämpft sie in einer virtuellen Simulation gegen Kara und hat eine künstliche Intelligenz namens Hope geschaffen, mit der sie sprechen kann, da sie niemandem mehr traut. Unterdessen kauft Andrea Rojas CatCo und löst James Olsen als Chefredakteur ab, um mit Boulevardjournalismus die Abonnentenzahlen zu steigern. Alex Danvers überredet Kara, Lena zu sagen, dass sie Supergirl ist, und so erzählt sie es ihr auf einer Party zur Feier ihres Pulitzerpreises. Plötzlich wird die Party von Midnight angegriffen, einem Gefangenen der Phantomzone, der vor Jahren von J'onn J'onzz besiegt wurde. Kara versöhnt sich mit Lena und offenbart ihr ihre Identität, bevor sie einen neuen Anzug, den Brainy für sie entwickelt hat, benutzt, um ein schwarzes Loch zu stoppen, das Midnight geöffnet und sie zurück in die Phantomzone geschickt hat. Als Kara Lena gegenüber offener über ihr Geheimnis spricht, kehrt Lena in die Simulation zurück, um sich Luft zu verschaffen; sie verspricht, Karas Vertrauen zu nutzen, um "die Menschheit zu retten". James verlässt CatCo und weigert sich, Andreas sensationslüsterne Pläne zu unterstützen. An anderer Stelle schwört J'onns Bruder Malefic, sich nach dem Scheitern von Midnight zu rächen, obwohl J'onn sich nicht daran erinnern kann, einen Bruder zu haben, während Eve Teschmacher auf Leviathans Befehl nach National City zurückkehrt, aber in einen schwarzen Sack gesteckt wird.