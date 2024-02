«Das große Promibacken» hält sich weiterhin auf hohem Niveau

Quotennews

Die aktuelle Staffel kommt sehr gut beim Publikum an. Auch im Anschluss blieben noch einige Interessenten für «Promis backen privat» dran.

In der vergangenen Woche musste Simon Gosejohann die aktuelle Staffel vonbereits verlassen. Der Komiker konnte weder in der zweiten noch der dritten Aufgabe überzeugen, so dass es letztendlich zum Rausschmiss kam. Mathias Mester überzeugte die Jury hingegen mit seiner Backleistung und sicherte sich die rote Schürze. Diese wollte er natürlich gestern verteidigen. Diesmal standen ungewöhnliche Kombinationen aus herzhaft und süß im Mittelpunkt.Nach einem überzeugenden Auftakt hatte man in der Vorwoche sogar auf 1,65 Millionen Fernsehende und starke 7,3 Prozent Marktanteil erhöht. Zudem hatten sich die 0,55 Millionen Jüngeren herausragende 11,5 Prozent Marktanteil gesichert. Die 1,61 Millionen Interessenten hielten sich auch gestern auf einem erfolgreichen Niveau. Es wurden starke 6,8 Prozent Marktanteil verbucht. Bei den 0,48 Millionen Umworbenen sank die Quote leicht auf hohe 9,3 Prozent.Ab 23.00 Uhr ging es schließlich weiter mit, wo gestern das Lieblingsrezept von Mirja du Mont und Jenny Elvers im Fokus stand. In beiden Rezepten spielte der Apfel die Hauptrolle. Bei Jenny gab es einen Apfelstrudel mit Apfel-Zimt-Füllung und bei Mirka einen klassischen Apfelkuchen. Mit 0,55 Millionen Neugierigen wurden noch solide 4,4 Prozent Marktanteil eingefahren. Nur die 0,11 Millionen Werberelevanten fielen auf magere 4,0 Prozent zurück.