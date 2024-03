Sport-Dokumentation «The Lionheart» startet

US-Fernsehen

Im Mittelpunkt des HBO-Films steht Dan Wheldon, der vor über zwölf Jahren verstarb.

Die HBO-Sportdokumentationunter der Regie und Produktion von Filmemacherin Laura Brownson («The Rachel Divide») wird am Dienstag, den 12. März um 21:00 Uhr auf HBO ausgestrahlt und ist als Stream auf Max verfügbar.2011 starb der zweifache Indianapolis 500 Champion Dan Wheldon, genannt "The Lionheart", bei einem schrecklichen Unfall auf dem Las Vegas Motor Speedway, der die Welt des Motorsports bis ins Mark erschütterte. Zehn Jahre später treten Dans Söhne Sebastian und Oliver in die Fußstapfen ihres Vaters und verarbeiten den Verlust auf die einzige Weise, die sie kennen - indem sie sich hinters Steuer setzen und Rennen fahren.Der Dokumentarfilm verbindet Archivmaterial mit Vérité-Erzählungen, um zwei unterschiedliche Geschichten miteinander zu verweben: Dans bewegte Karriere in der Vergangenheit und das Leben seiner Witwe Susie und seiner Söhne Sebastian und Oliver in der Gegenwart. Während Susie mit ihrer Trauer und der Verantwortung, ihre Söhne allein großzuziehen, kämpft, treten die beiden Jungen im Alter von 12 und 10 Jahren in die Fußstapfen ihres Vaters und in die Welt des professionellen Rennsports ein. Der Film entfaltet eine epische Sportgeschichte innerhalb eines anhaltenden Familiendramas zwischen den Generationen und untersucht Susies Dilemma als Mutter, die sich fragt, ob ihre Abstammung ein Segen oder eine Last ist, während sie ihre Söhne beobachtet, die den Hochrisikosport tief in ihrer DNA verankert haben und versuchen, die Abwesenheit ihres Vaters zu überwinden, indem sie den Sport annehmen, der ihn ihnen genommen hat.Dan Wheldons Witwe Susie Wheldon, seine Söhne Sebastian und Oliver sowie sein Vater Clive Wheldon, Rennfahrer und ehemalige Teamkollegen Wheldons, darunter Dario Franchitti, Tony Kanaan, Bryan Herta und Scott Dixon, die Rennstallbesitzer Michael Andretti und Chip Ganassi sowie JC Karting Teambesitzer Leo Colman sind mit von der Partie.