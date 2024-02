Nächstes «NCIS»-Spin-Off erscheint

US-Fernsehen

Cote de Pablo und Michael Weatherly übernehmen die Hauptrollen.

Paramount+ hat heute eine neue Serienbestellung für das nächste Kapitel der-Franchise bekannt gegeben. In den Hauptrollen werden Cote de Pablo und Michael Weatherly zu sehen sein, die ihre Rollen als die bei den Fans beliebten Charaktere Ziva David und Tony DiNozzo wieder aufnehmen werden. Die Produktion des 10-teiligen «NCIS»-Spinoffs, dessen Titel zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird, soll noch in diesem Jahr beginnen und de Pablo und Weatherly zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder auf dem Bildschirm zusammenbringen. Die beiden werden auch als ausführende Produzenten neben John McNamara («Trumbo», «The Magicians») fungieren, der die erste Folge geschrieben hat und als Showrunner fungieren wird. Laurie Lieser, Christina Strain und Shelley Meals werden ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren.Nach Zivas vermeintlichem Tod verließ Tony das «NCIS»-Team, um sich um die gemeinsame Tochter zu kümmern. Jahre später wurde Ziva lebendig aufgefunden, was sie dazu veranlasste, eine letzte Mission für den «NCIS» zu erfüllen, bevor sie mit Tony und ihrer Tochter in Paris wiedervereint wurde. Seitdem - und hier finden wir sie in der neuen Paramount+-Originalserie - haben Tony und Ziva ihre Tochter Tali gemeinsam aufgezogen. Als Tonys Sicherheitsfirma angegriffen wird, müssen sie quer durch Europa fliehen, um herauszufinden, wer hinter ihnen her ist, und vielleicht sogar wieder lernen, einander zu vertrauen, damit sie endlich ihr unkonventionelles Glück finden können."Wir haben seit vielen Jahren über diese Geschichte gesprochen, und jetzt, mit John McNamara am Ruder, sind wir bereit", so Weatherly und de Pablo. "Die Welt von Tony und Ziva (und Tochter Tali) verspricht eine actiongeladene Achterbahnfahrt voller Liebe, Gefahr, Tränen und Lachen zu werden. Wir möchten uns auch bei den Fans aus aller Welt bedanken, die die 'TIVA'-Bewegung über Jahre hinweg unterstützt haben. Bis heute grüßen sie uns in Lebensmittelgeschäften und auf der Straße, um uns zu sagen, wie viel ihnen diese Figuren bedeuten, und um uns zu fragen, was Tony und Ziva jetzt vorhaben. Das ist für Sie!""Ich freue mich unglaublich darauf, mit Cote und Michael in das NCIS-Universum einzutreten und es aus einigen neuen Blickwinkeln zu erkunden", so Showrunner und Executive Producer John McNamara. "In Anbetracht der Tatsache, dass das Franchise so eine globale Sensation ist, finde ich es phänomenal, dass CBS Studios und Paramount+ uns grünes Licht für die Dreharbeiten in Europa gegeben haben. Was den Titel der Serie angeht, so würde ich gegen das Spionagegesetz verstoßen, wenn ich ihn verraten würde."