Andy Schuon wird AXS TV-Chef

Köpfe

Schuon war Executive Vice President & General Manager von Warner Bros. Records, Executive Vice President, Head of Programming & Production bei MTV, MTV2 und VH1.

Anthem Sports & Entertainment, Inc. gab heute bekannt, dass der gefeierte Markenentwickler Andy Schuon zum Präsidenten der weit verbreiteten Fernsehsender AXS TV und HDNET MOVIES ernannt wurde. Als Präsident wird Schuon alle Aspekte beaufsichtigen. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung und Führung einiger der weltweit größten Musik- und Unterhaltungsmarken und insbesondere als Programmchef oder Chief Executive Officer von sechs Kabelnetzwerken - von denen er drei gegründet hat - ist Schuon in einzigartiger Weise qualifiziert, das Wachstumspotenzial von AXS TV und HDNET Movies als Plattformen zu erschließen."Andy Schuon ist ein echter Pionier in dieser Branche und eine treibende Kraft hinter vielen definitiven Meilensteinen der Popkultur, die einen unauslöschlichen Einfluss in der ganzen Welt hinterlassen haben", sagte Leonard Asper, President & CEO von Anthem Sports & Entertainment. "Sein Ruf als legendärer Markenentwickler ist wohlverdient, und sein umfassendes Fachwissen wird entscheidend dazu beitragen, eine wichtige Ära für AXS TV und HDNET MOVIES einzuläuten.""Len Asper und ich haben schon seit einiger Zeit über die Möglichkeit gesprochen, die Reichweite von AXS TV und HDNET MOVIES zu nutzen. Ich war begeistert, als er mich bat, diese Netzwerke zu leiten und sie zu neuen Höhen und neuen Plattformen zu führen", sagte Schuon. "Inhalte, insbesondere musikbezogene Programme, mit dem Publikum zu verbinden, ist mein Lebenswerk. In einer Zeit, in der sich die Musik mit der Geschwindigkeit der sozialen Medien bewegt, sind wir in einzigartiger Weise qualifiziert, um die führende Stimme bei der Videopräsentation von Musik auf allen Plattformen zu sein."