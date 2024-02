Betty Gilpin geht zu «Death By Lightning»

US-Fernsehen

Sie wird die First Lady Crete Garfield spielen.

Betty Gilpin und Nick Offerman spielen neben Matthew Macfadyen und Michael Shannon in. Das Drama zeigt den Aufstieg des US-Präsidenten James Garfield und seine Ermordung durch Charles Guiteau. Produziert wird die Serie von Mike Makowsky, dem Schöpfer, und den ausführenden Produzenten David Benioff und D.B. Weiss («Game of Thrones») im Rahmen ihres Vertrags mit Netflix sowie von Matt Ross, der bei allen Episoden Regie führen wird.Gilpin spielt die First Lady Crete Garfield und den Offizier Chester Arthur in der Dramaserie, die die wahre Geschichte von James Garfield (Shannon) und seinem Bewunderer und späteren Attentäter Charlie Guiteau (Macfadyen) zum Leben erweckt.Mike Makowsky («Bad Education») ist Produzent, Drehbuchautor und ausführender Produzent. Matt Ross («28 Hotel Rooms») wird neben der Regie auch als ausführender Produzent tätig sein. Wann die Serie ausgestrahlt wird, ist noch unklar. Frühestens 2025.