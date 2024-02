«Suits: L.A.»: Lex Scott Davis macht mit

US-Fernsehen

Sie wird neben den bereits angekündigten Stephen Amell und Josh McDermitt spielen.

Lex Scott Davis wird Erica Rollins in der NBC-Dramaseriespielen. Erica ist ein aufstrebender Star mit Köpfchen und starkem Willen, der für Ted Black arbeitet. Sie ist klug genug, die Loyalität ihrer Mitarbeiter zu testen, nur um zu sehen, dass einige von ihnen keine Loyalität haben.Lex Scott Davis gab ihr Fernsehdebüt als Toni Braxton in dem Lifetime-Film «Unbreak My Heart» und spielte die weibliche Hauptrolle in der CBS-Verfilmung von Antoine Fuquas «Training Day» an der Seite von Bill Paxton. Außerdem war sie in der Serie «Rebel» an der Seite von Katey Sagal zu sehen und spielte in der Serie «Florida Man» mit. Demnächst wird sie in dem Amazon-Film «Ricky Stanicky» an der Seite von John Cena und Zac Efron zu sehen sein.Ted Black, ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt aus New York, hat sich neu erfunden und vertritt nun die mächtigsten Klienten in Los Angeles. Seine Kanzlei steckt in der Krise, und um zu überleben, muss er eine Rolle annehmen, die er sein ganzes Berufsleben lang verachtet hat. Ted ist von einer illustren Gruppe von Charakteren umgeben, die ihre Loyalität zu Ted und zueinander auf die Probe stellen, während sie nicht umhin können, ihr Privatleben mit ihrem Berufsleben zu vermischen. All dies geschieht, während sich die Ereignisse, die Jahre zurückliegen und die Ted dazu gebracht haben, alles und jeden, den er liebte, hinter sich zu lassen, langsam aufklären.