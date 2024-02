Pilawas «Allgemeinwissensquiz» folgt direkt auf «The Floor»

TV-News

Ab morgen übernimmt Matthias Opdenhövel den Sendeplatz um 20:15 Uhr, Mitte April kehrt dann Jörg Pilawa mit dem Comeback von «Das große Allgemeinwissenquiz» zurück.

Sat.1 hat in den vergangenen Monaten einen erfolgreichen Sendeplatz fürgeschaffen, der auch künftig von Quizformaten belegte werden soll. Nachdem sich Jörg Pilawa in der vergangenen Woche von den Bildschirmen verabschiedet hatte, übernimmt Matthias Opdenhövel den Slot um 20:15 Uhr mit seiner Show, von der die Seven.One-Tochter Cheerio Entertainment die sechs Folgen produziert hat. Nach dem Ende von «The Floor» kehrt direkt wieder Jörg Pilawa auf die Bildschirme zurück – allerdings nicht mit dem «1% Quiz».Vielmehr präsentiert Pilawa ab dem 11. April, das 2011 schon einmal beim Bällchensender zu sehen war. Damals führte noch Johannes B. Kerner durch die Show. Pilawa wird die Sendung aber nicht alleine stemmen, Unterstützung erhält er von «heute-show»-Reporter Fabian Köster, der in den Fußgängerzonen Deutschlands willkürlich Menschen anspricht, um sie zum Mitmachen in der Show zu bewegen. Wer seine einfachen Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich als Kandidat für «Das große Allgemeinwissensquiz» und kann im Studio um 50.000 Euro spielen. Gequizzt wird in sieben Runden. Die Aufzeichnungen der fünf geplanten Shows finden Ende März statt ( Quotenmeter berichtete ).„Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich darauf verlassen: Am Donnerstagabend wird in Sat.1 gequizzt. Mit «Das große Allgemeinwissensquiz» wächst unser Programmangebot an diesem Abend und Jörg Pilawa ist der perfekte Gastgeber dafür“, verspricht Sat.1-Senderchef Marc Rasmus.