Apple bestellt «Neuromancer»

Das neue Drama basiert auf dem Science-Fiction-Forman von William Gibson.

Apple TV+ hat angekündigt, dass es sein gefeiertes Science-Fiction-Angebot miterweitern wird, einem neuen 10-teiligen Drama, das auf dem gleichnamigen, preisgekrönten Roman von William Gibson basiert und von Graham Roland («Tom Clancy's Jack Ryan») und JD Dillard («») für das Fernsehen entwickelt wird. «Neuromancer» ist eine Koproduktion zwischen Skydance Television und Anonymous Content und wird ebenfalls von Drakes DreamCrew Entertainment produziert, wobei Roland als Showrunner fungiert und Dillard bei der Pilotfolge Regie führen wird.Die Serie folgt einem geschädigten, hochrangigen Super-Hacker namens Case, der zusammen mit seiner Partnerin Molly, einer Attentäterin mit verspiegelten Augen, in ein Netz aus digitaler Spionage und Verbrechen mit hohem Einsatz hineingestoßen wird, um einen Raubüberfall auf eine Unternehmensdynastie mit unausgesprochenen Geheimnissen zu verüben"Wir freuen uns unglaublich, diese kultige Serie auf Apple TV+ zu bringen", so die Schöpfer und ausführenden Produzenten Graham Roland und JD Dillard. "Seit wir vor fast zehn Jahren Freunde wurden, haben wir nach etwas gesucht, bei dem wir zusammenarbeiten können, und mit dieser Zusammenarbeit geht ein Traum in Erfüllung. Neuromancer hat so viele Science-Fiction-Filme inspiriert, die nach ihm entstanden sind, und wir freuen uns darauf, das Fernsehpublikum in Gibsons definitive Cyberpunk-Welt zu entführen."«Neuromancer» wird von Roland und Dillard produziert, zusammen mit David Ellison, Dana Goldberg und Matt Thunell für Skydance Television; Anonymous Content; Drake, Adel 'Future' Nur und Jason Shrier für DreamCrew Entertainment; Zack Hayden und Gibson.Der Debütroman von William Gibson, «Neuromancer», wurde als eines der ersten und angesehensten Werke des Cyberpunk-Genres gepriesen und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Nebula Award, den Philip K. Dick Award und den Hugo Award. Der Roman diente als erstes Buch der Sprawl-Trilogie und wurde von "Count Zero" und "Mona Lisa Overdrive" gefolgt.