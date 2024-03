«Hacks»: Christopher Lloyd schaut vorbei

US-Fernsehen

Die dritte Staffel der Max-Serie kehrt im Frühjahr mit neuen Episoden zurück.

Die mit dem Emmy ausgezeichnete und von der Kritik gefeierte Max-Original-Comedyseriehat Helen Hunt, Christina Hendricks, Christopher Lloyd, Dan Bucatinsky, George Wallace und Tony Goldwyn als Gaststars für die mit Spannung erwartete dritte Staffel verpflichtet, die in diesem Frühjahr Premiere feiert.Ein Jahr nach ihrer Trennung ist Deborah Vance (Jean Smart) vom Erfolg ihres Stand-up-Specials begeistert, während Ava (Hannah Einbinder) zurück in Los Angeles neue Chancen wahrnimmt. Helen Hunt («Blindspotting»), Christina Hendricks («The Buccaneers»), Christopher Lloyd («Back to the Future»), Dan Bucatinsky («Air»), George Wallace («Clean Slate») und Tony Goldwyn («Oppenheimer») übernehmen tragende Rollen.Emmy-, SAG-Award- und Critics-Choice-Award-Gewinnerin Jean Smart und Emmy-, SAG-Award- und Critics-Choice-Award-Nominierte Hannah Einbinder kehren neben Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Mark Indelicato, Rose Abdoo und Lorenza Izzo zurück.