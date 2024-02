«Nackte Kanone»-Remake kommt 2025

Kino-News

Spin-offs beliebter Marken sind für das Jahr 2026 geplant.

Paramount Pictures plant ein Reboot des-Franchise («Naked Gun»), das am 18. Juli 2025 mit Liam Neeson in die Kinos kommt. Regie und Produktion des noch unbetitelten Projekts übernimmt Akiva Schaffer, der gemeinsam mit Dan Gregor und Doug Mand das Drehbuch geschrieben hat. Hinter dem Projekt stehen Seth MacFarlane und Eric Huggins, Fuzzy Door produziert.Die dritte Ausgabe vonist für den 31. Juli 2026 geplant. Auch die Zeichentrickserie von Nickelodeon gilt als großer Erfolg. Außerdem ist eine Fortsetzung vonvon Regisseur Jeff Rowe geplant. Point Grey Pictures wird den Spielfilm am 9. Oktober 2026 in die Kinos bringen.Das Robbie Williams-Mucialwird am 25. Dezember 2024 in die Kinos kommen. Für den 14. März 2025 ist der Start des Actionfilmsgeplant. Am 8. August spielt Dakota Fanning die Hauptrolle in. Es handelt sich um eine Atlas Independent Produktion, bei der Melinda Whitaker als ausführende Produzentin fungiert. Produzent ist Richard Suckle.