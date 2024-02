Guy Ritchie inszeniert «Ray Donovan»-Remake

US-Fernsehen

Der beliebte Regisseur soll für Paramount+ eine neue Serie umsetzen.

Paramount+, Showtime/MTV Entertainment Studios & 101 Studios gaben bekannt, dass Guy Ritchie bei, einer neuen Serie, die lose auf «Ray Donovan», einer der meistgesehenen Showtime-Serien aller Zeiten, basiert, Regie führen und die Produktion übernehmen wird. Der irische preisgekrönte Drehbuchautor, Produzent und Romanautor Ronan Bennett wird alle zehn Episoden schreiben. Die Serie wird im Laufe des Jahres auf Paramount+ für Abonnenten des Showtime-Abos starten.Mit den mächtigsten Klienten in Europa werden die Donovans erleben, wie Familienvermögen und Reputation auf dem Spiel stehen, wie sich seltsame Allianzen entwickeln und Verrat an jeder Ecke lauert; und während die Familie heute Londons elitärste Fixer sein mag, bedeutet die Natur ihres Geschäfts, dass es keine Garantie dafür gibt, was morgen auf dem Spiel steht."Guy Ritchie und Ronan Bennett sind das ideale Dreamteam, um mit «The Donovans» ein neues globales Hit-Franchise zu schaffen", so Chris McCarthy, Präsident von Showtime/MTV Entertainment Studios. "Guys fesselnder und stilvoller Regieansatz in Kombination mit Ronans fesselndem und brutal authentischem Schreiben wird die Zuschauer in eine wilde und verdrehte Welt voller neuer Abenteuer entführen.""Wir sind begeistert, mit Showtime/MTV Entertainment Studios zusammenzuarbeiten, um gemeinsam das Erbe von «Ray Donovan» neu zu erfinden. Dass Guy und Ronan uns auf dieser unglaublichen Reise begleiten, ist ein wahrer Segen", sagte David C. Glasser, CEO von 101 Studios. "Wir könnten nicht aufgeregter sein, diesen riesigen Hit zu nehmen und eine neue und aufregende Show für Zuschauer auf der ganzen Welt zu kreieren."