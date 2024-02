Nitro zeigt weiterhin 24-Stunden-Rennen von Le Mans und am Nürburgring

TV-News

Der RTL-Sender hat den TV-Vertrag mit dem Nürburgring-Rennen bis einschließlich 2026 verlängert.

Der Spartensender Nitro wird auch weiterhin die Langstrecken-Rennen vom Nürburgring übertragen. Das bestätigte der Sender am Mittwoch und gab die Verlängerung des bestehenden TV-Vertrags mit dem ADAC Nordrhein bis einschließlich 2026 bekannt. Damit wird Nitro das Rennen elf Mal in Folge übertragen, in diesem Jahr folgt die neunte Übertragung.Neben dem 24h Nürburgring wird ebenfalls das prestigeträchtige Rennen von Le Mans in diesem Jahr wieder bei NITRO zu sehen sein. RTL Deutschland hat sich die Übertragung des Saison-Höhepunkts um weitere zwei Jahre bis einschließlich 2025 gesichert und wird auch die weiteren Läufe des WEC-Rennkalenders in Highlight-Zusammenfassungen auf RTL+ begleiten. In diesem Jahr steht die FIA World Endurance Championship (WEC) unter einem besonderen Stern, denn der ehemalige Formel-1-Pilot Mick Schumacher geht erstmals an den Start.„Für alle Motorsport-Fans zählen die Langstrecken-Klassiker zu den absoluten Pflichtterminen im Jahr. Mit diesem starken Motorsport-Paket bleibt Nitro eine feste Adresse für alle Rennsport-Enthusiasten", sagt Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland und ergänzt: „Allein das 24h-Rennen am Ring steht für eine unglaubliche Kontinuität im deutschen Free-TV. Seit 2016 sorgt das Team Jahr für Jahr für außergewöhnliche Übertragungen aus der ‚Grünen Hölle‘ und setzt dabei immer wieder neue Maßstäbe. Erst 2022 haben wir unseren eigenen Weltrekord für die längste TV-Übertragung eines Live-Sportevents verbessert – 27 Stunden war das Team live on air. Wir sind stolz auf unsere Motorsport-Kompetenz im Sender und setzen in diesem Jahr wieder in gewohnter Manier zum TV-Marathon an.“