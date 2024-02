«So You Think You Can Dance» kommt nach Europa

International

Die amerikanische Show soll wieder international verkauft werden. Das ist Sony Pictures Television gelungen.

Anfang März 2024 startetmit der 18. Staffel beim amerikanischen Sender FOX. International ist das Franchise seit einigen Jahren tot. Zuletzt lief das Format 2023 beim polnischen Sender TVP. Vor zwei Jahren hat Sony Pictures Television den Weltvertrieb übernommen und gleich an sechs nationale Ableger von Warner Bros. Television verkauft.Neue Episoden sind für die Niederlande und Belgien (flämisch) sowie für die nordischen Länder Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland geplant. Laura St Clair, Vizepräsidentin für internationale Formate bei Sony Pictures Television, sagte: "«So You Think You Can Dance» ist einer der Unterhaltungstitanen des 21. Dieser Vertrag ist ein Beweis für die Universalität und das anhaltende Potenzial des Formats, und wir freuen uns darauf zu sehen, wie WBITVP es für das Publikum in den nordischen Ländern und den Benelux-Staaten weiterentwickeln wird.Andrew Zein, SVP, Creative, Format Development and Sales, stimmt zu: "Wir freuen uns sehr, dass Sony Pictures Television uns das Vertrauen geschenkt hat, ihr Kult-Tanzformat «SYTYCD» in die nordischen Länder und Benelux zu bringen. Roll on the auditions". In Deutschland lief das Format unter dem Titel «You Can Dance» auf Sat.1 . Anna Maier moderierte die Show.