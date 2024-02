«Avatar: The Last Airbender» startet mit 21,2 Millionen durch

International

Die Miniserie «One Day» nach dem Liebesroman von David Nicholls schlägt sich weiter großartig.

Nach nur vier Tagen isteine "unmittelbare Sensation". Die Serie führte die englische TV-Liste mit 21,2 Millionen Zuschauern an und erreichte die Top 10 in 92 Ländern. Im Vorfeld der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Live-Action-Neuinterpretation der beliebten Animationsserie konnten die Fans - darunter auch Superfan Serena Williams - einen ersten Blick auf die Szenen werfen und das Sphere in Las Vegas besichtigen.Der Valentinstag mag zwar vorbei sein, aber die Liebe liegt immer noch in der Luft: Tyler Perrys, der dampfige Thriller mit Kelly Rowland in der Hauptrolle, führte die Liste der englischen Filme mit 16 Millionen Besuchern an., die limitierte Serie nach dem beliebten Liebesroman von David Nicholls, der kürzlich wieder in die Sunday-Times-Bestsellerliste aufgenommen wurde, belegte Platz 2 (7,5 Millionen Aufrufe) der englischen TV-Liste. Staffel 6 des bei den Fans beliebten Dating-Experiments(7,5 Millionen Aufrufe) folgte auf Platz 3. Auf der englischen Filmliste belegte die romantische Komödiemit Gina Rodriguez und Damon Wayans Jr. in den Hauptrollen (7,4 Millionen Views) Platz 2.Auf der Liste der nicht-englischen Filme waren die Fans in Stimmung für Survival-Thriller. Der Naturkatastrophen-Thriller(Schweden) blieb an der Spitze (22,3 Millionen Besucher), und der zweifach Oscar-nominierte(Spanien) von Regisseur J.A. Bayona verbrachte seine achte Woche auf der Liste (2,1 Millionen Besucher).Der Thriller(Japan) hat sich an die Spitze der nicht-englischen TV-Liste geschoben (4,5 Millionen Aufrufe). Staffel 3 des düsteren Thrillers(Brasilien) belegte in ihrer zweiten Woche auf der Liste den fünften Platz (2,0 Millionen Aufrufe), und Staffel 1 kehrte auf den zehnten Platz der Liste zurück (1,1 Millionen Aufrufe).