Prime Video bestellt «Overcompensating»

US-Fernsehen

Prime Video hat heute bekannt gegeben, dass Benito Skinnersals Serie bestellt wurde. Skinner wird zusammen mit Jonah Hill, Matt Dines und Ali Goodwin von Strong Baby das Drehbuch schreiben, die Hauptrolle spielen und die Produktion übernehmen. Die Grammy-nominierte Singer-Songwriterin Charli XCX wird die Originalmusik für die Serie produzieren. «Overcompensating» ist eine Koproduktion von A24 und Amazon MGM Studios.«Overcompensating» ist eine Ensemble-Komödie im College-Setting über die wilde, chaotische Reise von Benny (Skinner), einem verschlossenen ehemaligen Football-Spieler und Homecoming-König, der sich schnell mit Carmen anfreundet, einer Highschool-Außenseiterin, die um jeden Preis dazugehören will. Unter der Anleitung von Bennys älterer Schwester und ihrem legendären Freund jonglieren Benny und Carmen mit schrecklichen Affären, aromatisiertem Wodka und gefälschten Ausweisen. Die Show ist witzig und persönlich und erforscht, wie weit wir alle überkompensieren, während wir auf dem Weg sind, herauszufinden, wer wir wirklich sind."In dem Moment, als wir die Geschichte von Benny hörten, wussten wir, dass es sich um eine unwiderstehliche, mutige Geschichte handelt, die unsere globalen Prime Video-Kunden fesseln und inspirieren würde", sagte Nick Pepper, Leiter der U.S. SVOD-Entwicklung von Amazon MGM Studios. "Wir freuen uns darauf, dass Benitos lachende Serie mit der Originalmusik von Charli XCX und all den talentierten Teams von A24 und Strong Baby zum Leben erweckt wird, die immer wieder wundervolles Storytelling abliefern."