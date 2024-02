VOX streicht «Zwischen Tüll und Tränen»-Wiederholung

TV-News

Im Vorlauf neuer «Mein Kind, dein Kind»-Folgen zeigt der Kölner Sender eine ausgedehntere «CSI»-Strecke.

Am kommenden Montag, 4. März, startet VOX neuen Folgen der Erziehungs-Soap, die aktuell in der 14-Uhr-Stunde mit alten Folgen beheimatet ist. Die neuen Folgen werden dann aber einen anderen Vorlauf erhalten als die Zweitverwertungen, deren Lead-in aus den Wiederholungen des Nachmittagsformatsbesteht. Diese performten zuletzt aus Quotensicht aber nicht gut.Sie schafften in diesem Jahr nur ein einziges Mal den Sprung über den Senderschnitt, nicht selten fuhren die Wiederholungen weniger als zwei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. Am Montag standen nur 1,2 Prozent zu Buche. Für Besserung soll ein ohnehin etabliertes Programm sorgen, das ab der kommenden Woche verlängert wird. Aktuell besteht die Morgen- und Vormittagsschiene aus zwei-, drei- sowie drei-Folgen. Der Original-«CSI»-Serie wird künftig eine weitere Folge hinzugefügt.Nach «CSI: NY» um 6:00 und 6:40 Uhr bleibt es beim Beginn der «Crime Scene Investigation»-Strecke um 7:35 Uhr, die aber nun bis 11:10 Uhr dauert. Fans der Miami-Folgen müssen sich entsprechend um eine Stunde gedulden, ehe Horatio Caine (David Caruso) die Ermittlungen aufnimmt. Nach den «vox nachrichten» um 13:55 Uhr folgt dann «Mein Kind, dein Kind» mit neuen Folgen bis das gewohnte Line-up aus «Shopping Queen», «Das Duell – Zwischen Tüll und Tränen», «Zwischen Tüll und Tränen», «First Dates» und «Das perfekte Dinner» seine Sendezeit bekommt.