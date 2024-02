Joyn produziert neues Comedy-Format

TV-News

Im Sommer stehen sich 36 Comedians im «Comedy Battle» gegenüber.

Joyn legt im Bereich Comedy nach. Nachdem der ProSiebenSat.1-Streamingdienst inundzwei fiktionale Comedy-Serien angekündigt hatte ( Quotenmeter berichtete ), bestätigte man nur die Produktion einer neuen Comedy-Show. Diese hört auf den Namenund soll im kommenden Sommer auf der Plattform erscheinen.Darin treten 36 Comedians in 18 Battles in Duellen gegeneinander an, um „den Gegner von der Bühne zu scherzen“, wie es in der Ankündigung heißt. Über den genauen Ablauf des Battles machte man keine Angaben. Über den Battle-Sieg soll letztlich eine Jury aus drei Comedy-Experten entscheiden. Auch über die Besetzung der Jury ist nichts bekannt.Produziert wird die «Comedy Battle» aktuell von Starkl film in Berlin. Geplant sind insgesamt sechs Folgen.