«Only Murder in the Building»: Eugene Levy schaut vorbei

US-Fernsehen

Der «Schitt’s Creek»-Star wird in der vierten Staffel mitspielen.

In Kürze beginnen die Dreharbeiten zur vierten Staffel von. Schon jetzt steht fest, dass neben den Hauptdarstellern Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez weitere hochkarätige Stars am Set zu sehen sein werden. Oscar-Preisträgerin Meryl Streep wird ihre Rolle aus der dritten Staffel wieder aufnehmen.Auch «Desperate Housewives»-Star Eva Longoria und Molly Shannon werden in den neuen Folgen zu sehen sein. «Schitt’s Creek»-Hauptdarsteller Eugene Levy spielt in den neuen Folgen mit. Verschlusssache. Auch über die Handlung der neuen Staffel gibt es kaum Informationen, außer dass die drei Hauptfiguren einen Ausflug nach Los Angeles machen werden, bevor sie nach New York zurückkehren.Martin, John Hoffman, Short und Gomez produzieren «Only Murders in the Building» gemeinsam mit Dan Fogelman und Jess Rosenthal. Die Serie wurde von Martin und Hoffman geschrieben. Das Studio ist 20th Television.