3 Quotengeheimnisse

Die deutschen Vollprogramme haben in der Nacht zum Montag verschiedene Sendungen im Programm, um den Programmablauf zu steuern.

Die deutschsprachigen Fernsehsender haben den Programmwechsel immer früher in die Nacht gelegt. Früher waren einst «Die schönsten Bahnstrecken» dafür da, dass das Programm rechtzeitig wieder Anschluss fand. Das Erste zeigt seit Jahren gewisse Bilder aus Deutschland. Die 35-minütige Sendung verbuchte am Montagmorgen um 04.13 Uhr nur 0,03 Millionen Zuschauer und 1,8 Prozent Marktanteil. Mit nur 0,01 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die blaue Eins 2,1 Prozent.Der Sat.1-Dauerbrenner wird auch in einer elfminütigen Version am Montagmorgen vor dem «Sat.1 Frühstücksfernsehen» ausgestrahlt. Das kommt an: 0,20 Millionen Menschen sind dabei, der Marktanteil lag bei starken 10,2 Prozent. 0,08 Millionen junge Menschen bringen 17,1 Prozent Marktanteil mit. Spannend: Bereits das erste Wetter hat um 06.00 Uhr 0,45 Millionen Zuschauer. Der Höhepunkt der Morgen-Sendung findet gegen 07.30 Uhr statt.Mehrere lose Clips mit unterschiedlicher Länge von 10 bis 15 Minuten werden zwischen zwei «CSI: Den Tätern auf der Spur»-Folge unter gebracht. Das stört auch den Audience-Flow zwischen der Krimi-Serie, weil die vier Clips nur zwischen 0,07 und 0,11 Millionen Zuschauer hat. Die RTL-Antwort auf «Auf Streife» funktioniert in der 4.00-Uhr-Stunde gar nicht und verbucht bei den Werberelevanten meist keine Zuschauer und maximal 0,2 Prozent Marktanteil.