«Unter Uns»-Produzent übernimmt auch «Alles was zählt»

Köpfe

Guido Reinhardt folgt auf Damian Lott, der als Produzent von «AWZ» nach fünf Jahren aufhört.

Die Produktionstochter UFA des Medienkonzern Bertelsmann, zu der auch RTL Deutschland gehört, liefert Sender- und Plattform-übergreifend zahlreiche Inhalte im deutschen Fernsehen. Sehr prominent ist die UFA Serial Drama bei RTL am Vorabend präsent, denn dort laufen bekanntlich die Soapsund. Die beiden erstgenannten wandern nun in die Produzenten-Hand einer Person, denn die UFA Serial Drama ordnet am Standort Köln die Verantwortlichkeiten ihrer dort produzierten täglichen Serien neu.Guido Reinhardt, langjähriger Produzent von «Unter Uns», übernimmt ab 2. April 2024 auch die produzentische Verantwortung für die ebenfalls in Köln-Ossendorf produzierte tägliche Serie «Alles was zählt». Er folgt damit auf Damian Lott, der «AWZ» als Produzent nach fünf Jahren verlässt und der UFA Serial Drama verbunden bleibt, um sich zunächst neuen Formatentwicklungen zu widmen.Markus Brunnemann und Joachim Kosack, Geschäftsführer der UFA Serial Drama, sagen zu den Veränderungen: „Die permanente Weiterentwicklung unserer täglichen Serien ist eine enorm wichtige Aufgabe innerhalb unserer breiten programmlichen Aufstellung als Produktionshaus. Wir freuen uns daher besonders, dass mit Guido Reinhardt ein Experte aus den eigenen Reihen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Daily übernimmt, der bei der Entstehung der Serie maßgeblich involviert war. Damian danken wir herzlich für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Serie in den vergangenen fünf Jahren. Wir wünschen beiden, Guido und Damian, in ihren neuen Rollen viel Erfolg.“