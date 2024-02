Weiterer Gastauftritt von Sila Sahin bei «AWZ»

TV-News

Ab Mitte März ist Sila Sahin wieder als Influencerin Miray Öztürk zu sehen.

Im vergangenen Jahr heuerte die ehemalige «GZSZ»-Darstellerin Sila Sahin als Gastdarstellerin bei der RTL-Soapan und verkörperte die Empfangsdame und angehende Influencerin Miray Öztürk. Zum Ende ihrer Gastrolle verabschiedete sich Miray in Richtung Thailand, um an einer TV-Show teilzunehmen und ihren Traum, Influencerin zu werden, wahr werden zu lassen. Ab dem 11. März kehrt Sahin wieder vor die Kameras zurück, um ihre Rolle aufzunehmen.„Natürlich werden wir erfahren, wie es für Miray bei ‚Love the Date-Queen‘ lief. Die Fans erfahren ebenfalls, wie es zwischen Lars und ihr weitergeht. Miray wird mit ihrer lebensfrohen und lebedingen Art mit Sicherheit das ein oder andere Mal für Aufreger aber auch für Lacher sorgen“, verspricht Sila Sahin. Wie lange ihr Gastauftritt diesmal dauert, steht offenbar noch nicht fest. Sahin sagt dazu: „Da Miray ein absoluter Wirbelwind ist, kann man das bei ihr nie so ganz genau sagen. Aber: Die Fans dürfen sich auf eine spannende Rückkehr freuen.“Über ihre Rückkehr ans Set sagt Sahin: „Ich liebe es, am Set zu arbeiten. Ich verstehe mich hervorragend mit meinen Kollegen. Mit «AWZ» verbinde ich tolle Erinnerungen und schöne Momente. Es macht mich total stolz, das machen zu können, was ich liebe.“