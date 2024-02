3,24 Millionen schauen «Behringer und die Toten»

Quotennews

Wie schon in den Vorwochen haben die Krimis Probleme bei den jungen Zuschauern. Die neue Reihe mit Monot begann auch beim jungen Publikum solide.

Antoine Monot, Cosima Henman und Jessica Ginkel spielen die Hauptrollen in der Redseven-Produktion. Zum Auftakt geht in der Unesco-geschützten Stadt der Feuerteufel um. Als ein Campusbus explodiert, kommt es zu einem Mord. Die Premiere schnappte sich 3,24 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, 0,46 Millionen gehörten zu den Werberelevanten. Beim Gesamtpublikum holte sich RTL starke 13,1 Prozent, in der Zielgruppe waren leicht unterdurchschnittliche neun Prozent möglich.Pinar Atalay moderierte um 22.15 Uhr. Die Sendung aus Berlin verbuchte 1,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil wurde auf 8,4 Prozent taxiert. Bei den für die jungen Zuschauern schnappte sich die Nachrichtenredaktion von RTL 0,23 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr man schlechte 5,6 Prozent Marktanteil ein.Die-Redaktion machte mit ihrer Enthüllungsstory um verbotene Weichmacher weiter. Doch die Reichweiten waren nicht besonders hoch. Nur 0,88 Millionen Zuschauer waren zwischen 22.35 und 00.00 Uhr vor dem Fernseher und verfolgten das Magazin mit Mareile Höppner. Die Sendung sicherte sich 7,0 Prozent bei allen sowie 7,0 Prozent bei den jungen Menschen. Die Reichweite bei den jungen Menschen belief sich auf 0,19 Prozent. Dasschnappte sich 6,7 Prozent in der Zielgruppe, das Interview mit Oskar Lafontaine sorgte für 8,4 Prozent.