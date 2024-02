IMAX-Umsätze sinken

Wirtschaft

Dem Kinoverleiher fehlen derzeit die großen Blockbuster.

Der weltweiten Premium-Kinokette IMAX gehen die großen Blockbuster aus. Viele Spielfilme wurden wegen der Schauspielerstreiks verschoben. Das schlägt sich nun auch im Umsatz nieder, der in den Monaten Oktober, November und Dezember auf 86,0 Mio. US-Dollar eingebrochen ist. Im Vorjahresquartal waren noch 98,0 Millionen US-Dollar erwirtschaftet worden. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank auf 23,0 Millionen US-Dollar nach 27,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr.Der Gewinn im vierten Quartal sank von 2,6 auf 2,5 Millionen US-Dollar. Der Verlust für das Gesamtjahr 2022 von 22,8 Millionen US-Dollar wurde im Jahr 20223 mit 25,3 Millionen US-Dollar ausgeglichen. "Mit unserer globalen Technologieplattform ermöglicht IMAX den Zuschauern auf der ganzen Welt eindrucksvolle Erlebnisse, indem wir uns die grenzenlose menschliche Vorstellungskraft und das Bedürfnis nach gemeinsamen Erfahrungen zunutze machen. Wir freuen uns darauf, diese Chance weiter zu nutzen, unser Netzwerk und unser Content-Portfolio auszubauen und für unsere Aktionäre Ergebnisse zu erzielen“, so IMAX."Während sich die Unterhaltungslandschaft wandelt, ist es klar, dass IMAX eine der führenden und begehrtesten Destinationen ist“, sagte das Unternehmen. „Wir haben unsere globale Präsenz mit einer Rekordzahl von 61 Installationen in strategischen Märkten wie Japan, Südkorea und Europa deutlich ausgebaut und diversifiziert. Obwohl wir einen überproportionalen Anteil an den weltweiten Kinobesucherzahlen haben, schätzen wir, dass das derzeitige IMAX-Netzwerk nur zu 47 Prozent durchdrungen ist - mit der Möglichkeit, fast 2.000 zusätzliche Standorte weltweit zu eröffnen."