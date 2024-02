RTL am Osterwochenende: Rütter, «Lets Dance»-Special & Comedy-Gala

TV-News

Am Karfreitag präsentieren die Profitänzer ihre Magic Moments, während am Karsamstag Mario Barth, Atze Schröder und Gaby Köster und Co. 40 Jahre Comedy bei RTL feiern.

Der Privatsender RTL hat Teile seines Osterprogramms verraten und setzt dabei sowohl auf altbewährte Programmpunkte als auch eine Jubiläumsgala – aber der Reihe nach. An Karfreitag, 29. März, startet das Programm mit dem Bud-Spencer-Film, der ab 6:45 Uhr zu sehen sein wird. In der Daytime folgen zahlreiche weitere Filme. Um 8:20 Uhr läuft der Fantasy-Streifen, ab 10:05 Uhr stehtmit Brendan Fraser an, eheum 11:35 Uhr folgt. Weiter geht es mit der Fortsetzungebenfalls mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Abenteuerlustig bleibt auch das Programm ab 16:15 Uhr, wennwiederholt wird, der seine Free-TV-Premiere am Sonntag, 24. März um 20:15 Uhr feiert.Nach den Nachrichten von «RTL Aktuell» kehrt Hundeprofi Martin Rütter auf die Bildschirme zurück. Er präsentiert eine neue Folge von, wobei es sich dabei nicht um eine reguläre Folge handelt, sondern Rütter stellt darin „die neuen Hunde“ vor. Bei den Vierbeinern handelt es sich erneut um herausfordernde Hunde, die schon viel Zeit im Tierheim verbracht haben und auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause sind. Zusätzlich blickt Martin Rütter auf die emotionalen Höhepunkte der ersten beiden Staffeln zurück.In der Primetime bleibt die eben frisch zurückgekehrte Tanzshowgesetzt. Wie üblich serviert RTL über die Osterfeiertage aber keine neue Live-Show, sondern ein aufgezeichnetes Special. In diesem Jahr stehen die Profis im Mittelpunkt und verraten, welche Momente für sie die schönsten, emotionalsten und witzigsten in 16 Staffeln «Let's Dance» waren. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen durch das Best of, in dem jeder Profi sein ganz persönliches Highlight aus der eigenen «Let's Dance»-Geschichte mit den Zuschauern teilt.Am Karsamstag blickt der Kölner Sender dann auf seine eigene Geschichte zurück, bekanntlich wurde RTL in diesem Jahr 40 Jahre alt. Nach dem Jubiläumsquiz Anfang Januar folgt nun, das von Oliver Geissen moderiert wird. Der Moderator, der demnächst auch für Sat.1 vor der Kamera steht, begrüßt zur Geburtstagsshow Ilka Bessin, Chris Tall, Mario Barth, Hugo Egon Balder, Wigald Boning, Mike Krüger, Heike Kloss, Atze Schröder, Gaby Köster und Tahnee. RTL verspricht einen „Gala-Abend der Superlative“, bei dem man die Comedy hochleben lässt und auf die letzten 40 Jahre zurückblickt. Die Comedians lassen Formate wie «Alles Nichts Oder?!», «Ritas Welt» und «RTL Samstag Nacht» sowie Otto und Horst Schlämmer Revue passieren.