«Die Passion»: Nadja Benaissa spielt Maria

TV-News

Der Cast des RTL-Musik-Events füllt sich weiter. Der „No Angels“-Star verkörpert die Mutter von Jesus.

In einem Monat schreibt RTL das zweite Kapitel seiner Musical-Geschichte, die vor zwei Jahren in Essen ihren Anfang nahm. Die Produktion von Constantin Entertainment und Mediawater Niederlande wandert in diesem Jahr nach Kassel, wo am 27. März Jesus‘ Auferstehungsgeschichte mit bekannten Popsongs in die heutige Zeit transportiert werden soll. Nun hat RTL bekannt gegeben, wer Maria, Mutter Jesu, spielen wird. Die Wahl fiel auf „No Angels“-Star Nadja Benaissa.„Es hat mich tief in meinem Innersten berührt, als ich erfuhr, dass ich Maria sein darf. Mir bedeutet der Glaube an Gott sehr viel. Er gibt mir Kraft, Zuversicht und Sinn in meinem Leben. Maria hat viel Schmerz aber auch Segen in ihrem Leben erlebt. Ich bin gesegnet, all diese Emotionen einer Frau und Mutter beim Singen spüren und ausdrücken zu dürfen“, so die Sängerin über ihre Rolle.Bei der Rollenbesetzung ergibt sich der durchaus bemerkenswerte Umstand, dass Jesus, der von Ben Blümel gespielt wird, älter ist als seine Mutter. Weitere Darsteller sind Francis Fulton-Smith als Pilatus, Jimi Blue Ochsenknecht als Judas und Timur Ülker als Petrus. Darüber hinaus fungiert Hannes Jaenicke als Erzähler.