Skydance dreht «Runarounds» für Amazon

US-Fernsehen

In der fiktiven Serie spielen die Mitglieder der realen Band - William Lipton, Axel Ellis, Jeremy Yun, Zendé Murdock und Jesse Golliher - zusammen mit Lilah Pate und Kelley Pereira.

Amazon hat die Seriebestellt. Die von Skydance Television produzierte und von Jonas Pate («Outer Banks») geschaffene Serie mit einem Drehbuch von David Wilcox («666 Park Avenue») ist ein fiktives Jugenddrama, das von der realen Band gleichen Namens inspiriert ist.In der fiktiven Serie spielen die Mitglieder der realen Band - William Lipton, Axel Ellis, Jeremy Yun, Zendé Murdock und Jesse Golliher - zusammen mit Lilah Pate und Kelley Pereira die Hauptrollen. Geplant sind acht Folgen.Die Serie handelt von einer Gruppe junger Erwachsener aus allen Gesellschaftsschichten, die sich im Sommer nach ihrem Highschool-Abschluss zusammenfinden, um eine Rockband zu gründen. Vor der Kulisse von Wilmington, North Carolina, müssen sich The Runarounds entscheiden, ob sie dem Druck des realen Lebens erliegen oder alles riskieren, um die größte Band aller Zeiten zu werden."Als wir uns zum ersten Mal mit Jonas und Skydance über «The Runarounds» trafen, war uns sofort klar, dass sie uns eine besondere Show mit einer unglaublich talentierten Besetzung und einer Band aus dem echten Leben bieten", so Vernon Sanders, Head of Television, Amazon MGM Studios. "Wir freuen uns sehr darauf, die aufregende Reise von «The Runarounds» mit unseren weltweiten Prime Video Kunden zu teilen."