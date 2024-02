Statt Kreuzfahrt-Doku: Das Erste probiert es mit neuem Quiz

TV-News

Lea Wagner führt ab April durch das Mitrate-Quiz «Frag mich was Leichteres!», bei dem Ralph Caspers, Jens Riewa und Marwa Eldessouky zum wiederkehrenden Cast zählen.

Immer mal wieder probierte Das Erste in der 16-Uhr-Stunde eine neue Programmfarbe aus, um sich schlussendlich vonzu trennen. Von der Kreuzfahrt-Doku laufen täglich ohnehin nur Wiederholungen, im Februar 2022 ging letztmals eine Erstausstrahlung über den Sender. Dementsprechend überschaubar hoch fielen zuletzt auch die Quoten aus. Dass der Sendeplatz um 16:10 Uhr aber keine leichter ist, daran sind in den vergangenen Jahren schon manch prominente Namen gescheitert. Vor zwei Jahren biss sich Steffen Henssler mit seinemdie Zähne aus, im vergangenen Jahr kamen die von den ARD-Anstalten gemeinsam produziertenin zwei Staffeln nur auf unterdurchschnittliche Quoten. Rund um den Jahreswechsel 2020/21 hatte auch Jörg Pilawa mit seinem Quiz arge Quotenprobleme.Nun soll es ab April aber genaue jene Programmfarbe richten. Für den 8. April hat Das Erste den Start der neuen Quizshowangekündigt. Als Moderatorin fungiert «Sportschau»-Moderatorin Lea Wagner, die zuletzt das Quizformat «Das große Menschenraten» mit Aurel Mertz in der ARD Mediathek präsentierte. Die ARD-Verantwortlichen scheint sie in den sechs Folgen überzeugt zu haben, sodass sie sich nun im Hauptprogramm probieren darf.Der Titel der 50-minütigen Show ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen, denn die von der UFA Show & Factual produzierte Sendung beginnt mit den schweren Fragen und kommt dann zu leichteren Aufgaben. In jeder Folge spielen zwei Teams gegeneinander, deren Alltags- und Allgemeinwissen auf die Probe gestellt wird. „Um zu gewinnen, kommt es aber auch auf gute Menschenkenntnis an, auf die Fähigkeit, die Gegenspieler richtig einzuschätzen“, heißt es seitens der ARD. Ein Team besteht jeweils aus drei Zuschauer-Kandidaten, die auf ein prominentes Experten-Trio treffen, dass sich aus Ralph Caspers, Jens Riewa und Marwa Eldessouky zusammensetzt.