Quotencheck

Und wieder einmal ging es für zwölf Teilnehmende ab in den australischen Dschungel. Doch wie viele Zuschauer verfolgten das Geschehen von Deutschland aus?

Die inzwischen 17. Staffel vonwurde vom 19. Januar bis zum 4. Februar bei RTL ausgestrahlt. In diesem Jahr wagten sich Cora Schumacher, die Ex-Frau von Ralf Schumacher, Modedesignerin Sarah Kern, «GNTM»-Kandidatin Anya Elsner, Fußballspieler David Odonkor, Schauspieler Heinz Hoenig, Schauspieler Felix von Jascheroff, die Reality-TV-Teilnehmer Kim Virginia Hartung, Mike Heiter, Fabio Knez und Leyla Lahouar sowie Influencer und Sänger Tim Kampmann ins Dschungelcamp. Als Siegerin ging dann jedoch die Sängerin bei den No Angels, Lucy Diakovska, hervor, welche 100.000 Euro mit nach Hause nahm.Die Auftaktfolge wurde am Freitag, den 19. Januar, bereits ab 20.15 Uhr ausgestrahlt und lockte so mit 5,31 Millionen Menschen auch die meisten Zuschauer der Staffel. Belohnt wurde dies mit einem ausgezeichneten Marktanteil von 21,7 Prozent. Auch das jüngere Publikum war mit 2,48 Millionen so stark vertreten wie an keinem anderen Tag. Hier stand eine exzellente Quote von 40,7 Prozent auf dem Papier. Auch an den beiden darauffolgenden Tagen wurde bereits zur Primetime gesendet und die Zuschauerzahl lag jeweils bei 4,68 Millionen. So rutschte der Marktanteil auf 15,6 sowie den Tiefstwert von 14,4 Prozent ab. Die 2,11 und 2,20 Millionen Umworbenen landeten bei sehr starken 28,7 sowie 27,9 Prozent Marktanteil.Ab Montag wurde schließlich ab 22.15 Uhr gesendet. So sank das Interesse in den darauffolgenden drei Tagen zunächst auf 4,38, dann 4,14 und schließlich am Mittwoch auf den Negativrekord von 4,02 Millionen Fernsehenden. Der Marktanteil bewegte sich somit im Bereich von 26,2 bis 24,3 Prozent. Eine gegensätzliche Bewegung ließ sich in der Zielgruppe beobachten, wo man direkt mit dem Tiefstwert von 1,61 Millionen startete, ehe man sich dann leicht auf 1,62 und 1,73 Millionen Werberelevante steigerte. Die Quote lag zwischen herausragenden 38,2 und 40,0 Prozent.Gegen Ende der Woche war das Interesse mit 4,31 bis 4,62 Millionen Neugierigen dann wieder etwas gestiegen. So belegte das Format 22,2 bis 27,4 Prozent des Gesamtmarktes. 1,82 bis 2,11 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten dem Sender zudem Resultate von 35,6 bis zu traumhaften 46,8 Prozent. Die Ausgabe am Sonntag lief nun wieder ab 20.15 Uhr und war zudem nur eine halbe Stunde lang. Trotz 4,80 Millionen Interessenten kam der Marktanteil somit nicht über 15,0 Prozent hinaus. Die 2,02 Millionen Jüngeren verbuchten hier den Tiefstwert von weiterhin sehr hohen 26,2 Prozent.Die letzte Woche hatte sich dann auf einem relativ konstanten Niveau eingependelt, so dass das Publikum aus 4,15 bis 4,62 Millionen Menschen bestand. Somit schwankte die Quote im Bereich von 21,3 bis zu 26,8 Prozent. 1,70 bis 1,80 Millionen Umworbenen führten zu kaum Veränderungen in der Zielgruppe. Allerdings schwankte der Marktanteil von 32,4 bis hin zu 43,3 Prozent. Das Finale wurde schließlich am Sonntag, den 4. Februar, ebenfalls ab 22.15 Uhr ausgestrahlt. Für diesen Anlass stieg die Zuschauerzahl auf 4,97 Millionen. Zudem war der Marktanteil mit exzellenten 30,6 Prozent so groß wie an keinem anderen Tag. Die 1,91 Millionen Werberelevanten sicherten sich ebenfalls den Staffelbestwert von phänomenalen 47,1 Prozent.Unterm Strich bedeutete dies für die 17. Staffel des Dschungelcamps eine durchschnittliche Zahl an Fernsehzuschauern von 4,55 Millionen. Zudem konnte sich der Marktanteil von ausgezeichneten 23,9 Prozent sehen lassen. Die im Schnitt 1,89 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten mit einer traumhaften Quote von 38,7 Prozent mit. Damit übertraf man die Vorjahreswerte, als 4,10 Millionen Interessenten bei 21,7 Prozent landeten. Bei den 1,62 Millionen Jüngeren waren 2023 33,8 Prozent Marktanteil möglich gewesen. Im Spätsommer dieses Jahres ist mit «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden» anlässlich des 20. Jubiläums schon ein weiteres Event geplant.