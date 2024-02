Netflix kauft «Tires»

US-Fernsehen

Die neue Serie wird bereits Mitte Mai starten.

Tires, starring Shane Gillis, is coming to Netflix May 23 pic.twitter.com/KcSCEx8xcW — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) February 26, 2024

Netflix hat heute eine erweiterte Partnerschaft mit dem beliebten Comedian Shane Gillis bekannt gegeben. Dazu gehört auch die Übernahme von sechs Episoden von Gillis' neuer Comedy-Serie, die am 23. Mai Premiere haben wird. Gillis spielt die Hauptrolle in der Serie, fungiert als ausführender Produzent, ist Autor und Co-Creator.Netflix hat außerdem ein neues Stand-up-Special von Gillis bestellt. Sein Special «Beautiful Dogs» aus dem Jahr 2023 erreichte die Netflix Top 10 in fünf Ländern und war zwei Wochen lang in der US Top 10 Liste. Darüber hinaus wird Gillis beim „Netflix is a Joke Fest 2024“ in Los Angeles zwei Live-Shows geben: Am 4. Mai im Greek Theater und am 8. Mai im Kia Forum.Will (Steven Gerben), der nervöse und unqualifizierte Erbe einer Autoreparaturkette, versucht, das Geschäft seines Vaters umzukrempeln, obwohl er ständig von seinem Cousin und jetzigen Mitarbeiter Shane (Shane Gillis) gequält wird. Die Serie wird von McKeever inszeniert. Gillis, Gerben und McKeever sind die Schöpfer, Autoren und ausführenden Produzenten. In den Hauptrollen von «Tires» spielen Chris O'Connor, Kilah Fox und Stavros Halkias, mit Gastauftritten von Andrew Schulz. Brandon James ist ausführender Produzent für Rough House; Brian Stern und Kenneth Slotnick sind ausführende Produzenten für AGI Entertainment Media & Management. Becky Astphan ist eine ausführende Produzentin.