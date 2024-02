Primetime-Check

Wie lief es für die ProSieben-Serien «Ted», «Die Simpsons» und «Quantum Leap» diesmal? Setzten «Die Geissens» ihre starken Leistungen fort?

Erfreulich war das Ergebnis in beiden Zuschauergruppen für das ZDF und das Drama von Ferdinand von Schirach, das sich 4,59 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Die Marktanteile wurden auf 17,4 Prozent bei allen und 8,6 Prozent bei den Jüngeren beziffert.undkamen im Anschluss ab 22:00 Uhr auf 3,19 und 1,80 Millionen Zuschauer sowie auf Marktanteile von 14,4 und 10,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,1 und 4,1 Prozent ausgewiesen.Das Erste startete mitin den Abend und verzeichnete 2,51 Millionen Zuschauer und 9,3 Prozent.fuhr ab 21:00 Uhr 2,31 Millionen und 9,0 Prozent ein. Beim jungen Publikum fielen die Verluste deutlicher aus. Von 0,45 Millionen Zuschauern ging es runter auf 0,31 Millionen, sodass der Marktanteil von soliden 8,1 auf schwache 5,6 Prozent sank. Diemarkierten Marktanteile von 11,2 und 7,4 Prozent bei einer Gesamtreichweite von 2,20 Millionen.Mehr schlecht als recht lief es für die ProSieben-Seriein Woche drei. Die Doppelfolge erzielte bis 21:38 Uhr 0,57 und 0,43 Millionen Zuschauer sowie Zielgruppen-Quoten von 7,8 und 5,7 Prozent.brachten es danach nur noch auf 0,30 und 0,22 Millionen Zuschauer und jeweils 4,2 Prozent Marktanteil. Mitlag der Unterföhringer Sender endgültig am Boden, denn der Reboot war nur für 0,14 Millionen Interessant. In der Zielgruppe belegte man nur 2,7 Prozent des Marktes.spülte diesmal 0,92 Millionen Zuschauer zu Sat.1, der Bällchensender schaffte ausbaufähige 5,4 Prozent Marktanteil bei den unter 50-Jährigen. Bei Kabel Eins lief, den 0,97 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf 5,1 Prozent.Gewinner bei den Privatsendern wurde RTL mit, das 3,28 Millionen Zuschauer verfolgten. In der Zielgruppe durfte sich Günther Jauch über 12,4 Prozent Marktanteil freuen.markierte um 22:15 Uhr 2,80 Millionen Zuschauer und 9,7 Prozent.war für 0,99 Millionen VOX-Zuschauer interessant, die dem Kölner Sender 8,5 Prozent bescherten. Zwei-Folgen lockten 0,76 und 0,83 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI. Der Grünwalder Sender bewegte sich mit 6,3 und 6,5 Prozent weit über dem Senderschnitt.