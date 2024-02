Die Jackson 5 sind komplett

Kino-News

Die Produktionsfirma hat das Ensemble für den kommenden Spielfilm zusammen.

Regisseur Antoine Fuqua und Oscar-Preisträger Graham King haben weitere Stars für das Ensemble-Dramaüber den ehemaligen Popsänger Michael Jackson verpflichtet. Die Filmemacher haben sich bereits für Jacksons Neffen Jafaar entschieden. Der Neunjährige soll Jackson zur Zeit der Jackson Five verkörpern. Der Film soll am 18. April 2025 in die Kinos kommen.Acht weitere Jungstars sollen die anderen Bandmitglieder verkörpern. Während Jamal R. Henderson Jermaine Jackson in den späteren Jahren spielen wird, wird Jayden Harville die jüngere Version verkörpern. Die Rollen von Marlon Jackson teilen sich Tre Horton und Jaylen Lyndon Hunter, Rhyan Hill und Judah Edwards sind Tito und Joseph David-Jones und Nathaniel Logan McIntyre spielen die ältere bzw. jüngere Version von Jackie Jackson."Die wahrhaft epische Natur dieses Films erforderte insgesamt zehn Schauspieler mit dem Talent, die Jackson Five über die Jahre hinweg darzustellen", sagte King bei der Bekanntgabe der Besetzung. "Ich freue mich, diese außergewöhnliche Gruppe von Schauspielern und Darstellern in diesem Film einem weltweiten Publikum vorstellen zu können." «Michael» wird von King und den Mitverwaltern des Nachlasses von Michael Jackson, Branca und John McClain, produziert. Fuqua führt Regie nach einem Drehbuch des Oscar-Nominierten John Logan.