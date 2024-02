«Young and the Restless» geht weiter

US-Fernsehen

Der Fernsehsender CBS hat insgesamt vier neue Staffel bestellt.

CBS hat bekannt gegeben, dass, die Nummer 1 unter den Daytime-Dramas seit über 36 Jahren und die am längsten laufende Serie von CBS, um weitere vier Jahre bis zur Fernsehsaison 2027-2028 verlängert wurde. Mit der Verlängerung geht die Serie in ihre 55. Staffel. Das tägliche Format hat in dieser Staffel durchschnittlich 3,50 Millionen Zuschauer und ist seit 36 Jahren in Folge die Nummer 1 unter den Daytime-Dramas im Fernsehen. Die Serie ist auch die Nummer 1 unter den afroamerikanischen Zuschauern.„Die Serie ist seit über 50 Jahren eine feste Größe im Tagesfernsehen, und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Erbe bei CBS fortsetzen werden", so Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Die talentierten Darsteller und Autoren liefern täglich fesselnde Darbietungen und Geschichten und haben für ikonische Momente gesorgt, die die Serie seit über fünf Jahrzehnten an die Spitze der Einschaltquoten gebracht und Generationen von Fans begeistert haben. Wir freuen uns darauf zu sehen, welche neuen kreativen Wendungen sie für die Bewohner von Genoa City geplant haben."«The Young and the Restless» entführt die Zuschauer seit über fünf Jahrzehnten in das Leben der Bewohner der fiktiven Midwestern-Stadt Genoa City und verfolgt die Romanzen und Rivalitäten zwischen den Familien Newman, Winters und Abbott. Im März 2023 feierte die Serie ihr 50-jähriges Bestehen, nachdem sie am 26. März 1973 erstmals ausgestrahlt worden war.