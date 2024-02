«Das!»-Koch Rainer Sass hört nach fast 40 Jahren auf

TV-News

Der langjährige TV-Koch des NDR wird von Zora Klipp ersetzt.

Die Zuschauer des täglichen Vorabend-Magazinsdes Norddeutschen Rundfunk (NDR) müssen sich demnächst an ein neues Gesicht vor der Kamera gewöhnen. Wie der öffentlich-rechtliche Sender bestätigte, wird TV-Koch Rainer Sass im April die TV-Bühne verlassen. Die letzte Sass-Ausgabe der täglichen Reihe «Das! Schmeckt» ist für den 19. April geplant. Ein letztes «Das! Kochstudio» mit Bettina Tietjen ist am Ostermontag, 1. April, um 18.45 Uhr zu sehen.Zum Abschied, der möglichst ohne großes Tam-Tam gelingen soll, sagt Rainer Sass: „Die besten Jahre meines Lebens hatte ich beim NDR – besonders bei der Sendung «Das!», von der ich fast jede Ausgabe gesehen habe. Danke NDR.“ Sass‘ Nachfolge ist bereits geklärt. Auf den bald 70-Jährigen folgt die 34-jährige Gastronomin Zora Klipp, die in Hamburg zwei eigene Restaurants führt und TV-Erfahrung in «Zora kocht’s einfach» und «Schmeckt. Immer.» vorweisen kann. Am 26. April wird Klipp erstmals bei «Das!» auf dem Roten Sofa zu Gast sein und hier auch ihr erstes «Das! Schmeckt»-Rezept präsentieren. Das erste «Das! Kochstudio» mit Klipp und Tietjen ist für den 9. Mai im NDR Fernsehen geplant.„Ich muss mich wirklich zwicken: Ich bin im niedersächsischen Zeven und dadurch quasi mit dem Roten Sofa und Rainer Sass aufgewachsen. Für mich geht ein absoluter Traum in Erfüllung, dass ich künftig hier mitmischen und meine Rezeptideen wöchentlich mit so einem großen Publikum teilen darf“, zeigt sich Zora Klipp von ihrer neuen Aufgabe begeistert.NDR-Programmdirektor Frank Beckmann verabschiedet Rainer Sass mit warmen Worten: „Mit Rainer Sass geht ein echtes norddeutsches Original – unterhaltsam, eigenwillig, authentisch und in jeder Hinsicht köstlich. Er hat ganze Fernsehgenerationen in Norddeutschland kulinarisch geprägt. Wir danken Rainer Sass für fast 40 Jahre Hochgenuss im Norddeutschen Rundfunk.“