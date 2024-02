Quotencheck

Rund sechs Wochen versuchte ProSieben am Mittwochabend mit alten Shows zu punkten. Das ist nur selten geglückt.

Etwa eineinhalb Millionen Menschen haben seit 10. Januar 2024 die neuen Ausgaben von «TV total» verfolgt. Während Sebastian Pufpaff und sein Team stets überzeugen konnten, sah es mit dem nachfolgenden Programm überhaupt nicht rosig aus. Am 10. Januar setzte man beispielsweise auf. Nur 0,27 Millionen Menschen verfolgten die fast dreistündige Show, die nur 1,7 Prozent Marktanteil holte. Mit 0,16 Millionen Umworbenen sicherte sich ProSieben schlechte 4,4 Prozent.Eine Woche später wurde eine alte-Episode aus dem Hut gezaubert. Die über vierstündige Sendung startete erst um 21.25 Uhr und bewegte im Durchschnitt 0,43 Millionen Menschen zum Einschalten. Der Marktanteil wurde auf 3,5 Prozent beziffert. Nur 0,17 Millionen Menschen waren dabei, ProSieben konnte mit sechs Prozent den Senderschnitt nicht erreichen.Am 24. Januar 2024 setzte ProSieben wieder auf, das ebenfalls schon mehrfach wiederholt wurde. Die über dreistündige Sendung hatte 0,28 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 1,5 Prozent ein. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,19 Millionen Zuschauer, was miese vier Prozent Marktanteil bedeutete.Eine weitere-Ausgabe stand am 31. Januar auf dem Programm. Die alte Show lockte 0,30 Millionen Zuschauer an, damit wurden immerhin 2,4 Prozent erzielt. Unter den jungen Zuschauern befanden sich nur 0,11 Millionen, sodass man auf einen furchtbaren Marktanteil von 3,6 Prozent kam. Etwas überraschend gut lief dann, das am 7. Februar zu sehen war. 0,46 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil kletterte auf 2,7 Prozent. Weil 0,32 Millionen Menschen registriert wurden, wurden neun Prozent Marktanteil erzielt. Vielleicht war das hohe Ergebnis auch nur möglich, weil diese Show nicht bis tief in die Nacht ging. Sie war nur halb so lang wie «Schlag den Star» aus der Vorwoche.Am 14. Februar lief das Finale von, das auf 0,72 Millionen Zuschauer kam. Mit 0,34 Millionen Werberelevanten fuhr man das beste Ergebnis seit Januar ein. Der Marktanteil kletterte mit 8,2 Prozent über den Senderschnitt. Der Start vonhatte die gleiche Gesamtreichweite wie die Reality-Show, aber 0,43 Millionen Umworbene schalteten ein. Mit 8,9 Prozent ist eine deutliche Steigerung zu erkennen.Die Formate holten im Durchschnitt nur 0,45 Millionen Zuschauer und 2,7 Prozent Marktanteil. 0,25 Millionen Umworbene waren dabei, der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf 6,3 Prozent.