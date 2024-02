Bushido-Soap kommt Ende März ins Free-TV

TV-News

Die zweite Staffel von «Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie» ist kürzlich erst bei RTL+ gestartet.

Seit 22. Februar veröffentlicht der Streamingdienst RTL+ pro Woche jeweils zwei neue Folgen der Doku-Soap. Ab morgen stehen somit vier der insgesamt acht Folgen auf Abruf bereit. Wer kein Bezahlabo für die Plattform hat, wird dennoch in den Genuss der zweiten Staffel um den Skandal-Rapper kommen, muss sich dafür aber noch ein wenig gedulden. RTL wird einen Zusammenschnitt der Doku-Reihe am Donnerstag, den 28. März, um 20:15 Uhr im Free-TV zeigen.Die zweite Staffel von «Alles auf Familie» zeigt ein Leben im dauerhaften Ausnahmezustand für die Großfamilie in Dubai, wo sie mit zahlreichen Herausforderungen wie Hitze, Beziehungsproblemen, einer Fehlgeburt und Bushidos Comeback konfrontiert werden. Trotz einiger Schwierigkeiten meistert die Familie einige Baustellen erfolgreich, während andere weiterhin für Probleme sorgen und das Familienleben in der Achterbahn bleibt.Dass RTL auf die komplette Ausstrahlung der Doku-Reihe im linearen Fernsehen verzichtet, kommt durchaus überraschend. Im vergangenen Jahr holte die vierteilige erste Staffel noch gute Marktanteile in der Zielgruppe zwischen 10,5 und 11,6 Prozent. Durch die Ausstrahlung im Frühjahr kollidiert Bushido und Anna-Maria allerdings mit den Europapokal-Wettbewerben, die bei RTL immer donnerstags im Programm sind.